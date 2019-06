Treviso: avvocato Christian, 'caduta l'ipotesi di omicidio volontario'

Treviso, 25 giu. (AdnKronos) - "Il Gip di Treviso ha rivisto la propria ordinanza, ritenendo che non vi fossero più gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui è accusato Christian Barzan: stalking, violenza sessuale, omicidio volontario e tentato omicidio, con conseguente revoca della custodia cautelare, mentre vi sono gravi indizi per il reato di omicidio stradale colposo". Lo sottolinea all'Adnkronos l'avvocato Fabio Crea, difensore del 22enne di Treviso che il 7 giugno scorso, in un tremendo incidente avvenuto notte tra Santandrà e Povegliano, provocò la morte di Giuseppina Lo Brutto.

In pratica, spiega il legale, "il Gip ha messo in dubbio la ricostruzione fatta dalla fidanzata di Christian, secondo la quale il giovane avrebbe provocato volontariamente un incidente mentre stavano litigando in auto. Christian così ora ha solo l'obbligo di dimora nel Comune di residenza".

"Si è trattato di una tragica disattenzione - spiega l'avvocato Crea - che purtroppo ha provocato la morte di una persona, e di questo Christian si rammarica profondamente. Ma la modifica dell'ordinanza del Gip, con la conseguenze revoca della custodia cautelare, ci lascia soddisfatti. Ora attendiamo i risultati degli esami tenici richiesti dalla Procura e anche da noi", spiega il legale.