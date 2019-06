Sicilia: Sicindustria, 'ancora in recessione, servono infrastrutture'

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa mistificare la realtà siamo ancora in una sorta di recessione. 'Connext Sicilia' è però la testimonianza che l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste, si porta avanti, indipendentemente dalle politiche che si mettono a supporto o no. Certo vorremmo un supporto diverso, soprattutto infrastrutturale, per la Sicilia. Se arriva potremmo avere lo slancio per metterci al pari con le altre regioni d'Europa, se non arriva comunque faremmo la nostra parte". Così il vicepresidente vicario Alessandro Albanese, a margine di 'Connext Sicilia', ha commentato i dati sull'economia dell'isola diffusi ieri da Bankitalia.