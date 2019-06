Olimpiadi: Tronchetti Provera, 'grande opportunità per dimostrare capacità Paese'

Milano, 25 giu. (AdnKronos) - "L’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi invernali 2026 è una bellissima notizia per l’Italia e una grande opportunità per tutto il sistema Paese, che potrà dimostrare e valorizzare le proprie capacità e competenze". Lo afferma Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo Pirelli, commentando con l'Adnkronos l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina. "Da italiano e amante dello sport un ringraziamento va al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e a tutti coloro che hanno contribuito ad aggiudicarsi i giochi invernali dimostrando che, quando è compatto, il nostro Paese ha tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli".