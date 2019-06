Migranti: Mediterranea, 'non è vero che con le Ong aumentano le partenze'

Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Da quando le navi della società civile sono diventate il loro bersaglio preferito, gli odiatori seriali, leader di partito e ministri ruspisti hanno bisogno di argomenti per non sembrare solo razzisti o disumani. Spesso dicono che la presenza delle ONG sia il motivo determinante che spinge i migranti a partire, la solita retorica del taxi del mare e via dicendo. I numeri invece dicono il contrario: non è vero che quando le ONG sono in mare ci sono più partenze. Il cosiddetto pull-factor è una fake news (o una boiata se preferite)". Lo scrive sui social l'ong Mediterranea Saving Humans.