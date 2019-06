Tav: Di Maio, 'è regalo a francesi, per me viene prima mio Paese'

Bond25, il video dal set in Giamaica del prossimo 007

Milano, 25 giu. (askanews) - Elicotteri che volano in un cielo giallo alla Apocalypse Now. E in sottofondo una musica rap incalzante. Poi compare James Bond con una lunga pistola con il silenziatore. Sono le prime immagini di un video realizzato sul set in Giamaica di Bond25, il nuovo capitolo della saga cinematografica con l'agente segreto britannico al servizio di sua maestà. Nei panni di Bond ...