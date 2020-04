Salvini in tv, la provocazione: "Manifestare? Tutti al supermercato con un foglio con su scritto libertà"

"Manifestare? Sicuramente non alla vecchia maniera. Ma qualcuno può impedire di andare a fare la spesa? No. E allora perché non andare al supermercato a un certo orario con un foglio con su scritto #libertà?" ha detto Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete 4, intervistato da Nicola Porro (clicca qui). "Il limite è superato, viene il dubbio che qualcuno rimandi le riapertura perché a qualcuno fa comodo tenere gli italiani chiusi in casa" aggiunge il leader della Lega. "Come opposizione, ci hanno detto non rompete le scatole, non rompete le palle. Dopo un mese, abbiamo presentato 204 emendamenti al Dl Cura Italia, ne hanno bocciati 203. Un grande tema è quello dei disabili, dimenticati e scomparsi, sono 5 milioni. Sono chiusi i centri diurni, non è permessa l'assistenza domiciliare, sono chiuse le scuole", ha affermato ancora Salvini.