Forza Italia risponde a Lucia Tanti: "Adesso diciamo noi ben venga la verifica"

Forza Italia replica a Lucia Tanti, l'assessore che - dopo la spaccatura nel partito a livello nazionale - ha scelto di schierarsi dalla parte di Giovanni Toti. Una risposta, che si mischia con l'altro fatto locale, quello per cui nei giorni scorsi i partiti della coalizione di centrodestra hanno chiesto una verifica all'alleato FI per chiarire le posizioni alla luce di "reiterati" attacchi di alcuni consiglieri al sindaco Ghinelli.

Ecco quindi la replica di Forza Italia, a firma del Gruppo Consiliare e del Coordinamento Comunale e Provinciale di Arezzo:

"Sono giorni che veniamo infatti tirati per la "giacchetta" relativamente a nostri presunti comportamenti, addirittura definiti “irresponsabili” che persino arrivano a ipotizzare una nostra volontà di far cadere la giunta Ghinelli e il sindaco che Forza Italia, per prima, candidò in un momento nel quale molti che ora "pontificano" neppure lo conoscevano di persona, né avevano contezza di Arezzo e della sua prospettiva politica".

"Vogliamo dire a gran voce che non abbiamo mai messo in discussione la maggioranza ne' abbiamo intenzione di farlo adesso. Con senso di responsabilità non abbiamo quindi risposto a sterili ed ingenue provocazioni".

"Nei confronti del sindaco Ghinelli siamo stati sempre un leale supporto in questi anni e, da ultimo, siamo stati gli unici persino a manifestare con l’autorevole voce dei parlamentari D’Ettore e Mugnai, il nostro sostegno garantista dopo l’esplosione del ciclone giudiziario Coingas, quando nessuno intorno a lui ha espresso il benché minimo parere nel merito".

"Quindi di cosa parliamo? Si è tentato di trascinarci in una "verifica", tramite social e media, che non abbiamo chiesto;- abbiamo detto agli alleati che parleremo a tempo debito con loro e col Sindaco di tutto perché vogliamo sapere cosa è esattamente successo anche su Coingas e su altre questioni che hanno probabilmente gettato ombre di discredito politico su tutto il centrodestra aretino e che vanno chiarite, a largo raggio, per ridare slancio all'azione politica locale".

"Adesso diciamo noi ben venga la "verifica", ben vengano i chiarimenti e tutto quello che ne conseguirà, per volontà principale di chi pare volere in tutti i modi superare il metodo del leale e costruttivo confronto politico alla ricerca, invece, di inutili e reiterate polemiche pubbliche, di natura meramente personale o di partito, anche di "partiti" neonati!".

"Quanto all’assessore Tanti ci colpisce questa sua attuale, personale furia politica anti-Forza Italia, che va oltre le stesse posizioni di Toti, quando dal nostro partito è stata sempre valorizzata e premiata politicamente".

"La ricordiamo per Forza Italia, prima in Regione con ruolo importante e giustamente ben retribuito, poi indicata al Sindaco Ghinelli, in una rosa di nomi, come Assessore, ovviamente e legittimamente retribuito come attività anche di lavoro della stessa".

"La cosa che stona, sul piano squisitamente politico, è che noi abbiamo fatto solo notare che se si trattava di una scelta "ideale" e "sofferta" quella di abbandonare Forza Italia, come Ella ha evidenziato solo tramite i media, l’avrebbe dovuta e potuta eventualmente corroborare con le dimissioni e, soprattutto, tramite la rinuncia all’emolumento di Assessore che si aggira, pare, attorno ai 2.000 euro al mese. Se in adempimento di un suo proprio dovere politico, l'assessore ritiene soggettivamente che debba addirittura continuare nel suo incarico, avrebbe potuto subito rinunciare alla retribuzione, visto, per di più, che si tratterebbe di una scelta, appunto sofferta e “pagata” veramente sul piano politico personale, come la stessa ha ribadito".

"Facile oggi venire ad impartire lezioni di comportamento senza aver rinunciato politicamente a nulla, se non, guarda caso, proprio alla parte politica che nel 2015 l’ha indicata come assessore e che ha ed aveva al suo interno altre valide e competenti figure e personalità politiche".

"Su di una cosa siamo d’accordo con l’Assessore Tanti: è vero che in Forza Italia ci sono tante persone responsabili e questo senso di responsabilità servirà moltissimo quando con gli alleati faremo il punto per come procedere per le amministrative di Arezzo 2020. Siamo certi che ogni polemica ulteriore cesserà e che si potrà a tempo debito discutere in un sereno confronto con il Sindaco ogni questione".

L'ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA LUNEDI' 5 AGOSTO 2019.