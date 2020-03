Coronavirus, il deputato D'Ettore (FI) dona l'indennità di parlamentare di marzo alla Asl aretina

Il deputato aretino di Forza Italia, onorevole Felice Maurizio D'Ettore, dona l'indennità da parlamentare del mese di marzo alla Asl Toscana Sud Est: servirà, in questa fase di emergenza Coronavirus, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario di Arezzo e provincia.

Così la nota di ringraziamento del Coordinamento comunale, provinciale e del gruppo consiliare di Arezzo di Forza Italia:

"Ringraziamo di cuore l’onorevole Felice Maurizio D’Ettore per aver voluto aiutare l’Asl di Arezzo e provincia donando la sua indennità di parlamentare del mese di marzo. Il contributo per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, per il personale sanitario della nostra città e dei presidi della provincia, appare urgente in questa difficilissima emergenza sanitaria. La donazione è stata fatta alla Asl come ente pubblico che ha piena competenza per questo tipo di interventi sul territorio.D’Ettore con questo gesto assolutamente “concreto” dimostra nei fatti che in questi momenti così difficili, solo atti appunto concreti possono aiutare chi, come il personale sanitario, giorno e notte lavora per garantire cure ed interventi ad ogni cittadino. D’Ettore ha compiuto un atto che va nel senso di aiutare e onorare chi giornalmente si “sacrifica” per la comunità aretina, con spirito di autentico servizio allo Stato e senso civico. D’Ettore, che è il parlamentare del nostro territorio, è impegnato giornalmente a livello locale e in Parlamento con iniziative ed attività concrete anche relativamente ai provvedimenti governativi, e merita ulteriormente tutto il nostro ringraziamento e la nostra profonda stima, per aver voluto “agire” anche con un contributo personale per aiutare la comunità aretina".