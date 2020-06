Elezioni Arezzo, l'annuncio di Marco Donati: "Mi candido a sindaco"

Marco Donati si candida a sindaco per le Amministrative di Arezzo. Annuncio su Facebook per l'ex deputato aretino, che ha deciso di scendere in campo per la sua città, in vista delle elezioni comunali che si terranno probabilmente nella seconda metà del mese di settembre. Sarà alla guida di una lista civica.

QUESTO IL SUO MESSAGGIO:

"Ho deciso di candidarmi a sindaco della nostra città, Arezzo.

Ho preso questa decisione così importante perché amo profondamente il luogo dove vivo da sempre, perché

questa è la mia città.

Credo in noi aretini, nella nostra capacità di reagire alle difficoltà, nella nostra voglia di rivincita.

Mi candido da semplice cittadino, con un progetto civico, per essere libero di lavorare e agire nell’esclusivo

interesse della città.

Abbiamo vissuto un evento terribile e siamo obbligati a cogliere le sfide del presente, per progettare e

costruire il futuro. Un futuro che risponda alle nuove esigenze, dove l’innovazione e la digitalizzazione sono

strumenti a sostegno dello sviluppo e della sostenibilità.

Arezzo deve tornare ad essere punto di riferimento per l’Italia; una città interconnessa, con infrastrutture

veloci, moderne, a partire dall’alta velocità e dallo sviluppo di una mobilità sostenibile.

Arezzo deve tornare ad essere terra di speranza e di opportunità, per tutti; dobbiamo tornare a far sognare i

nostri giovani, dare supporto alle famiglie, non lasciare soli gli anziani e creare un ecosistema idoneo ad

attrarre e far crescere le imprese.

Affinché questo accada possiamo e dobbiamo ridare valore alle idee e mettere al centro le persone; ogni

sforzo dev'essere rivolto a produrre nuove occasioni di lavoro, di formazione, di sviluppo.

Credo in un territorio coeso, dove l'amministrazione locale e il privato sociale lavorino assieme, per costruire

una rete a sostegno di coloro che sono maggiormente in difficoltà; nessuno sarà escluso.

Voglio una città attenta ai bisogni dei più piccoli, che offra spazi e servizi adeguati alle loro esigenze e a quelle

di nonni e genitori.

Voglio una città che continui a garantire il diritto alla salute, investa nella sanità pubblica e riconosca le qualità

del personale che vi opera.

Voglio consentire alla pubblica amministrazione di operare con strumenti moderni ed efficaci, così da

garantire alle persone, siano esse cittadini, imprese, associazioni tempi certi e regole semplici e trasparenti.

Voglio una città che esalti la propria storia, aperta verso le nuove tendenze culturali, che promuova e

sostenga manifestazioni ed eventi riconoscibili in tutto il mondo.

Voglio una città che valorizzi tutti i quartieri, le frazioni e che rivitalizzi le aree più svantaggiate con progetti

di riqualificazione urbana, attività sociale, commercio locale, rendendole di nuovo vive e dinamiche.

Voglio una città pulita, sicura e ordinata, che combatta il degrado, nella quale tutti quanti possiamo muoverci

liberamente e senza paura.

Vorrei percorrere con tutti voi questa nuova avventura e nell’attesa di potervi incontrare presto di persona,

vi attendo domani (lunedì 15 giugno) alle ore 21 per la prima diretta online di confronto e approfondimento, aperta a tutti i

cittadini; spero saremo in tanti per iniziare a condividere idee e progetti per la nostra città.

Vi aspetto!"