Arriva BlaBlaBus, la nuova offerta di viaggi in autobus

Milano, 16 lug. - (AdnKronos) - Quest'estate si viaggia in autobus. BlaBlaCar, il più famoso servizio europeo di carpooling che conta 75 milioni di utenti in 22 Paesi, annuncia il suo ingresso nel mercato italiano degli autobus attraverso il nuovo brand BlaBlaBus. L’offerta di viaggi in carpooling su lunghe distanze viene integrata con una rete di collegamenti in autobus in tutta l’Europa occidentale, Italia compresa, dove i primi autobus di BlaBlaCar offriranno ai viaggiatori collegamenti con la Francia, la Germania e la Spagna. Nel corso dei prossimi mesi la rete di collegamenti si amplierà e arriverà a offrire anche i viaggi interni al territorio nazionale.

Il primo BlaBlaBus italiano è partito stamattina da Bologna diretto a Montpellier con fermate a Parma, Genova, Nizza, Tolone e Marsiglia. Grazie a BlaBlaBus sarà possibile raggiungere entro la fine dell’estate importanti destinazioni europee tra cui Berlino, Barcellona, Monaco e Parigi, con partenze da Milano, Bologna, Torino, Genova, Parma e Bergamo, e nuovi collegamenti saranno aggiunti mese dopo mese da molte altre città. Nei viaggi in BlaBlaBus, ogni passeggero ha la possibilità di portare con sé due bagagli grandi e un bagaglio a mano. Tutti i BlaBlaBus sono dotati di Wi-Fi gratuito e di prese elettriche.

"Nel 2018, 50 milioni di passeggeri hanno viaggiato in BlaBlaCar" commenta Nicolas Brusson, co-fondatore e ceo di BlaBlaCar che aggiunge: "Integrare sulla stessa piattaforma viaggi in carpooling e viaggi in autobus rende il servizio ancora più appetibile per i passeggeri: permetterà loro di trovare con maggiore facilità il viaggio più comodo in base alle proprie esigenze, ovunque si trovi la loro destinazione, in Italia e in Europa. Gli automobilisti che condividono i loro tragitti in auto e i nostri partner con cui offriamo i viaggi in autobus beneficeranno entrambi dell’aumento del traffico sulla piattaforma e della nuova domanda che sarà generata da questa offerta potenziata".

A seguito dell’acquisizione di Ouibus, leader francese nel mercato degli autobus su lunghe distanze, BlaBlaCar ha integrato sulla sua piattaforma i viaggi precedentemente offerti dalla società acquisita e dai suoi partner tra cui, in Italia, MarinoBus. Il network di MarinoBus e quello di BlaBlaBus si interconnetteranno in due hub a Milano e a Bologna, che consentiranno ai viaggiatori che dal centro e sud Italia vorranno andare all’estero di utilizzare MarinoBus per la prima parte del viaggio e BlaBlaBus per la tratta transfrontaliera.

La collaborazione tra BlaBlaCar e MarinoBus si estenderà anche ai canali di vendita, sia online che nella rete di biglietterie sul territorio. Entro la fine del 2019, dieci città del Nord e del Centro Italia saranno collegate in autobus con le principali destinazioni europee; ma sarà solo il primo passo verso la graduale estensione della rete che, a breve, includerà anche viaggi interni al territorio nazionale.

"Il successo di BlaBlaCar in Italia dimostra che qui i viaggiatori sono pronti a adottare nuove soluzioni di viaggio quando queste offrono loro un’ottima esperienza a un prezzo ragionevole" spiega Andrea Saviane, country manager Italia di BlaBlaCar. "Siamo sicuri che l’integrazione dell’offerta dei viaggi in autobus creerà una sinergia positiva e attrarrà un crescente numero di viaggiatori, che sulla nostra piattaforma troveranno tanto soluzioni di trasporto sulle tratte principali quanto viaggi che connettono le destinazioni minori o poco collegate" conclude Saviane.