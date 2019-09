Con Gualtieri l'Italia entra nella Coalizione dei 40 sul clima

Arriva Elio una piattorma che rivoluziona l'acquisto a distanza

Milano, 13 set. (askanews) - Moda e tecnologia sempre più alleate per portare in tutto il mondo i prodotti Made in Italy. Per questo arriva Elio, non una piattaforma e-commerce, ma un ecosistema tecnologico volto a rivoluzionare l'acquisto a distanza, consentendo al compratore di decidere dove e come fare shopping in un'esperienza quasi identica a quella in store usando la tecnologia più avanzata....