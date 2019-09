Arriva l'album GeoRanger, la geografia è un'eco-avventura

Roma, 18 set. (AdnKronos) - Promuovere la cultura geografica tra i più giovani, stimolando il loro spirito 'green'. E' l'obiettivo dell'album di figurine 'GeoRanger - Missione Italia 2019', in edicola dal 21 settembre 2019, realizzato De Agostini Publishing.

I bambini diventano protagonisti di un vero e proprio 'ecoviaggio' di 64 pagine alla scoperta delle 20 Regioni italiane, con 5 speciali focus sulla flora e la fauna del nostro Paese, divisi per ambienti: Alpi, fiumi e laghi, boschi, macchia mediterranea, mari. A fare loro da speciali guide, a bordo del bus ecologico Uno, 20 GeoRanger, uno per Regione, ciascuno con proprie personalità e caratteristiche.

I bambini hanno modo di vivere vere e proprie missioni green e ricevere grazie alle eco-card contenute nella collezione, consigli utili per rispettare l’ambiente da poter condividere con i propri amici. Tra gli obiettivi del progetto: individuare comportamenti positivi, attuabili sin da giovanissimi e riflettere sui principali temi legati al clima e all’ambiente, come lo scioglimento dei ghiacciai, l’inquinamento, la fragilità degli habitat naturali.

Rivolto ai bambini fra i 7 e i 10 anni, l’album, realizzato con carta da fonti sostenibili, contiene più di 150 fotografie di luoghi e bellezze naturali, di animali e piante del nostro ecosistema, quasi 200 città e Paesi consigliati, compresi quelli meno noti, da scoprire o riscoprire, insieme a tradizioni e curiosità del nostro Paese. Nell’album è previsto anche uno spazio dedicato ai giochi come enigmi, crucipuzzle, sudoku, card che consentono di sfidarsi a colpi di geoquiz e un tabellone centrale per lo speciale game GeoRanger Adventure.

Il progetto comprende anche una collaborazione con Legambiente a supporto della campagna 'TartaLove'.

"GeoRanger - Missione Italia 2019 nasce per offrire ai bambini un approccio unico e innovativo alla geografia e all’ecologia, unendo apprendimento e divertimento, per farli sentire parte attiva nella scoperta di un territorio così ricco e prezioso come quello del nostro Paese, proprio nell’anno in cui il Miur ha enfatizzato l'importanza della geografia come elemento di cultura territoriale e ambientale", sottolinea Chiara Censori, Marketing and Global Development Manager di De Agostini Publishing.

Previsti anche due concorsi che stimoleranno i giovanissimi a realizzare, da soli o con i propri compagni di classe, degli elaborati liberi (cartacei, video, sonori) sui temi di 'GeoRanger - Missione Italia 2019', con la possibilità di far acquisire alla loro scuola materiale didattico o di partecipare a speciali eco-gite (www.georanger.it).

Il prodotto è disponibile in edicola dal 21 settembre in 2 soluzioni: uno starter pack comprensivo di album + 20 figurine + 5 figucard oppure album + 6 figurine. Ogni bustina contiene 5 pezzi: 3 figurine, 1 figurina speciale (olografica, metallizzata e sagomata) e 1 figucard. Le figucard sono 48 e così composte: 20 riproducono i protagonisti GeoRanger, 20 sono le figucard simbolo (una per Regione) e 8 sono figucard green.