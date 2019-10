'Io rispetto gli animali', al via concorso di disegno per le scuole

Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Dalla Lav, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, arriva il concorso di disegno nazionale 'Io rispetto gli animali'; scadenza il 31 marzo 2020. In palio ci sono 1500 euro in buoni acquisto per gli alunni vincitori e le loro scuole (http://piccoleimpronte.lav.it/proposte-didattiche/io-rispetto-gli-animali).

Il concorso è rivolto individualmente agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e parificate di tutta Italia. "Lo scopo è far riflettere sul diritto alla libertà, alla dignità e alla vita che tutti gli esseri viventi hanno e che dovrebbero vedere rispettato", spiega la Lav.

Gli elaborati dovranno essere inviati in busta chiusa tramite posta ordinaria o raccomandata a Concorso 'Io rispetto gli animali' c/o Lav onlus, viale Regina Margherita 177 - 00198 Roma.

Sul retro di ogni elaborato dovrà essere riportato nome, cognome, classe, grado di scuola (scuola primaria/scuola secondaria di primo grado), indirizzo e numero telefonico dell’autore.

Ogni busta potrà contenere anche più elaborati, a patto che ognuno riporti sul retro le indicazioni dell’autore e sia corredato da liberatoria e dichiarazione di nulla osta (modulo privacy) presente sul volantino o sul sito.