'Plasticus', specie marina appena scoperta già contaminata da plastica

Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - Nomen omen, il destino nel nome. Un principio che si applica perfettamente al caso della nuova specie di minuscolo crostaceo, l’Eurythenes plasticus, appena scoperta dai ricercatori dell'Università di Newcastle negli abissi della fossa delle Marianne nell'Oceano Pacifico e che mostra già contaminazioni da plastica.

Pur vivendo nelle profondità oceaniche, alcuni individui di questo anfipode (gli Anfipodi sono piccoli crostacei caratterizzati dal corpo compresso lateralmente e un po' arcuato) hanno ingerito plastica mostrando la presenza di tracce di Pet (polietilene tereftalato). La ricerca, supportata dal Wwf, è stata pubblicata oggi sulla rivista scientifica Zootaxa.

"Abbiamo deciso il nome Eurythenes plasticus perché volevamo sottolineare il fatto che dobbiamo agire immediatamente per fermare lo ‘tsunami’ di rifiuti di plastica che si riversa nei nostri oceani", spiega Alan Jamieson, ricercatore capo presso l'Università di Newcastle.

“La specie appena scoperta Eurythenes plasticus ci mostra quanto siano gravi gli effetti della gestione inadeguata dei rifiuti di plastica - dichiara Isabella Pratesi, direttore Conservazione di Wwf Italia - Specie che vivono nei luoghi più profondi e remoti della terra hanno già ingerito plastica prima ancora di essere conosciute dall'umanità. La plastica è nell'aria che respiriamo, nell'acqua che beviamo e ora anche negli animali che vivono lontano dalla civiltà umana”.

"Non tutti gli individui della nuova specie E. plasticus contengono plastica. Quindi - continua Pratesi - c'è ancora speranza che molti altri esemplari ne siano privi. Per aiutare a proteggere le specie marine e i loro habitat naturali, stiamo chiedendo anche in Italia di lavorare per un trattato internazionale legalmente vincolante per porre fine all'inquinamento marino della plastica”.

Ogni minuto almeno un carico di camion di rifiuti di plastica entra nei nostri oceani. Lo scorso anno, una ricerca pubblicata su Nature Communications aveva dimostrato gli effetti della plastica sulle comunità marine del batterio Prochlorococcus, fondamentale microrganismo marino che è alla base di almeno il 20% della produzione di ossigeno che proviene dai batteri marini: l’evidenza è che le nanoplastiche possono influenzare la composizione delle comunità marine di questi microrganismi e la loro capacità fotosintetica.

Il viaggio della plastica verso organismi marini è lungo: solitamente parte dai Paesi industrializzati, tra cui l’Italia: nell’area mediterranea siamo il maggiore produttore di manufatti in plastica e il secondo più grande produttore di rifiuti di plastica; generiamo quasi 4 milioni di tonnellate di rifiuti plastici l’anno, di cui oltre l’80% proviene dall’industria degli imballaggi.

Il 13% dei rifiuti plastici non viene raccolto a causa di problemi gestionali e carenze nelle infrastrutture in alcune regioni e zone critiche, portando alla dispersione in natura di 0,45 milioni di tonnellate di plastica. Il 26% del totale di rifiuti plastici prodotti viene avviato al riciclo (il 44% dei rifiuti di imballaggio plastici) e trasformato in materia secondaria, mentre il 60% viene incenerito o conferito in discarica.

I rifiuti di plastica dei Paesi industrializzati finiscono in molti casi nel sud-est asiatico, dove la gestione dei rifiuti è spesso insufficiente o inesistente. Poiché la maggior parte dei rifiuti di plastica non può essere riciclata, spesso viene bruciata o buttata in discarica. Da lì si fa strada nei fiumi e, infine, arriva nell'oceano. Una volta in acqua, i rifiuti di plastica si frammentano in microplastiche e poi nanoplastiche che si diffondono nei mari e negli oceani dove vengono ingerite dagli animali marini, come nel caso del nostro piccolo E. plasticus.

Per quanto riguarda le iniziative politico-istituzionali per arginare l’inquinamento da plastica, l’Italia attende segnali chiari e concerti dal Governo sul corretto recepimento della Direttiva europea sulla plastica monouso, dopo la travagliata vicenda della plastic tax e in attesa di capire quale destino avrà il disegno di legge c.d. Salva Mare, al palo in Senato.

Secondo il Wwf è bene che l’Italia dimostri concretamente all’Europa e al mondo di voler salvare il nostro mare, recependo tempestivamente e correttamente la normativa comunitaria, che stabilisce di bandire entro il 2021 i piatti, le posate, le cannucce, le aste per palloncini e vuole raggiungere l’obiettivo di raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029.

Il nostro Paese ha vietato l’utilizzo di shopper di plastica non biodegradabili per la spesa dal primo gennaio 2011, dall’inizio del 2018 ha vietato l’uso di sacchetti ultraleggeri di plastica per gli alimenti sfusi (ortofrutta, carne, pesce), dal primo gennaio 2019 è vietato l’uso di bastoncini cotonati non biodegradabili e dal primo gennaio 2020 l’uso di microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo. Questa leadership su scala europea va confermata.

Ma per porre fine all'inquinamento marino da plastica, serve una soluzione globale. Per questo, nel 2019 il Wwf ha lanciato una campagna internazionale chiedendo un trattato globale giuridicamente vincolante per ridurre i rifiuti di plastica, migliorarne la gestione e porre fine all'inquinamento marino da plastica, e ha lanciato una petizione già firmata da oltre 1,6 milioni di persone in tutto il mondo.

Il Pet viene comunemente utilizzato per la produzione di bottiglie, fogli usa e getta e fibre tessili. Nell'oceano, il Pet e altri materiali plastici possono attrarre e concentrare su di sé composti tossici. La capacità di assorbimento di sostanze tossiche da parte della plastica aumenta peraltro con il tempo, rendendola sempre più pericolosa per gli organismi che la ingeriscono.

Le microparticelle di plastica (e i contaminanti che trasportano) si trovano frequentemente negli animali marini e entrano nella nostra catena alimentare. Ad oggi non ci sono sufficienti ricerche sugli impatti di questa forma di contaminazione sulla nostra salute. Una cosa è certa: le microplastiche quando ingerite veicolano contaminanti, questi possono essere già presenti nelle plastiche sotto forma di additivi, mentre altri vengono assorbiti dalle plastiche nell’ambiente marino, tra cui pesticidi, ftalati, PCB e bisfenolo A, trasformandole in veri e propri microframmenti ad alta tossicità.