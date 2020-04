Syngenta: "La filiera agroalimentare lavora senza sosta, grazie!"

Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - "Nonostante il Paese si sia fermato per affrontare una situazione sanitaria senza precedenti nell’epoca moderna e a cui, forse, nessuno era preparato, la filiera agroalimentare continua a lavorare senza sosta ogni giorno e con grande responsabilità per garantire il continuo approvvigionamento di cibo sano e sicuro sulle nostre tavole". Così Syngenta Italia, tra i principali player dell’agricoltura mondiale, ha voluto ringraziare l’intera filiera agroalimentare italiana.

Un impegno che questi protagonisti silenziosi garantiscono già 365 giorni all’anno per produrre e distribuire il cibo a prescindere da tutte le situazioni avverse e che, forse in un momento come questo, merita un plauso ancora maggiore. “Ora più che mai bisogna ricordarsi di ogni singolo lavoratore di questa importante filiera che con il suo lavoro e il suo impegno contribuisce ad alimentare un Paese che non si arrende", dice Riccardo Vanelli, amministratore delegato di Syngenta Italia.

"Il nostro pensiero e sostegno è rivolto a tutti coloro che con le loro mani si prendono cura della terra, a quelli che aiutano a proteggere i raccolti, a chi produce materie prime per l’industria e a chi trasporta il cibo per farlo arrivare sulle nostre tavole. A tutte queste persone, uomini e donne, che stanno lavorando instancabilmente, perché hanno radici solide e uno sguardo fiero rivolto al futuro. A questa filiera che non si ferma, tutti noi di Syngenta vogliamo dire grazie”.

Ai lavoratori della filiera e a questa instancabile e fondamentale attività, Syngenta dedica una campagna social e stampa, un video realizzato ad hoc dal regista Luca Marconato.