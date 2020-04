Bergamo, 1280 colombe per il personale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - Sono in tutto 1.280 le colombe pasquali che arriveranno nelle case degli operatori sanitari dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A donarle è Amc Italia, azienda della vendita diretta dei sistemi di cottura di alta qualità, che ha voluto così esprimere il proprio ringraziamento al personale dell’ospedale impegnato in prima linea in una delle aree lombarde più colpite dall’emergenza.

“Quella di quest’anno sarà una Pasqua diversa per tutti noi, ma lo sarà soprattutto per il personale sanitario, che è impegnato in un servizio assistenziale alla popolazione senza precedenti - dichiara Antonio Albano, direttore generale di Amc Italia - A loro che, con grande sforzo professionale e umano, mettono a rischio la propria salute a beneficio della società, non può che andare il nostro ringraziamento e la nostra ammirazione. Per questo motivo abbiamo voluto donare delle colombe pasquali; un piccolo gesto di solidarietà e partecipazione“.