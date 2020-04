Coronavirus, cabina Benessere Italia e Chiesi farmaceutici a sostegno trasporti

Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - La cabina di regia Benessere Italia, istituita dal presidente del Consiglio dei ministri al fine di promuovere politiche del benessere e della qualità della vita dei cittadini, e la Chiesi Farmaceutici Spa, azienda farmaceutica italiana, uniti nell’emergenza Covid-19. Infatti, grazie a questa collaborazione sono state messe a disposizione da parte della Chiesi Farmaceutici, a titolo gratuito, 50mila flaconi gel disinfettante da 100ml distribuite al settore dei trasporti pubblici e privati.

"Un gesto di grande solidarietà e sensibilità da parte di un soggetto del mondo produttivo - dichiara la presidente della cabina di regia, Filomena Maggino - Abbiamo riflettuto molto sui possibili destinatari di questi prodotti così importanti in questo momento, e abbiamo deciso di destinarli ai lavoratori del settore dei trasporti pubblici e privati per la sensibilità che hanno dimostrato nel consentire all’Italia di non fermarsi, aggiunge. Un gesto di ringraziamento verso loro. Il benessere dei cittadini e dei lavoratori Italiani è al centro dell'attività della cabina”.

Fs Italiane ringrazia la cabina di regia Benessere Italia e Chiesi Farmaceutici "per questo gesto di grande generosità – dichiara l’amministratore delegato Gianfranco Battisti – Uniti e solidali si può e si deve vincere la battaglia contro il virus e quella, altrettanto sfidante, contro i suoi contraccolpi economici e sociali. Il Gruppo FS Italiane in queste difficili settimane ha messo la professionalità e l’impegno dei suoi lavoratori a servizio del Paese per assicurare il diritto alla mobilità. Perseguiamo ora un nuovo obiettivo, ripartire tutti insieme, nelle settimane e nei mesi a venire, con slancio, fiducia e sicurezza”.

“Abbiamo ricevuto 13mila flaconi di gel disinfettante - aggiunge il presidente di Asstra Andrea Gibelli - che stiamo distribuendo, in ragione del numero di dipendenti, alle nostre imprese associate, oltre 140 società di trasporto pubblico locale. Siamo molto riconoscenti alla Chiesi Farmaceutici Spa e alla cabina di regia Benessere Italia, per questa iniziativa che rende palese il modo emblematico quanto la mobilità collettiva sia essenziale per la vita delle persone e dei lavoratori, soprattuto in questo momento di massimo sforzo in vista delle riaperture nella Fase 2 della lotta al Covid-19”.

Pieno apprezzamento anche dalla Federazione Autotrasportatori Italiani "per un gesto concreto di aiuto dei lavoratori dell’autotrasporto - dice il presidente nazionale della Fai/Conftrasporto Paolo Uggè - Un riconoscimento per chi quotidianamente fa la sua parte per il Paese con dedizione e grandissimo sacrificio”.