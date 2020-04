'Nuvole a motore', video-lezioni per tutti gli studenti d'Italia

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Video-lezioni disponibili per tutte le scuole italiane e una conclusione solidale a sostegno del lodigiano, uno dei territori più colpiti nel nostro Paese dalla pandemia di Covid-19. Nell’emergenza sanitaria dà il suo contributo anche 'Nuvole a motore', l’iniziativa di educazione ambientale realizzata dalla Fondazione Omd - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, in collaborazione con Adm - Associazione Didattica Museale e con il contributo di Igs - Ital Gas Storage, operatore indipendente nel settore dello stoccaggio del gas in Italia.

Le attività didattiche in aula sono state infatti sostituite da video-lezioni, disponibili gratuitamente sul sito nuvoleamotore.it non solo per i 1500 alunni delle 73 classi (appartenenti a 27 scuole primarie e secondarie di 16 Comuni del lodigiano) che hanno aderito all’edizione 2019-2020 del progetto, ma anche per tutti gli insegnanti e gli studenti d’Italia.

I video, nei quali gli educatori qualificati della Fondazione Omd e di Adm illustrano i concetti fondamentali dell’energia, del clima e della meteorologia e gli esperimenti che permettono di dare concretezza a queste nozioni, si aggiungono infatti agli altri strumenti già presenti sul sito del progetto e liberamente scaricabili: il booklet, i quiz, l’app e l’audiolibro.

Gli studenti delle classi aderenti all’iniziativa, inoltre, saranno coinvolti in un’importante iniziativa solidale, che consentirà a ciascuno di loro di dare un piccolo ma significativo contributo per aiutare il territorio in cui vivono a far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Come prova di merito finale, infatti, ogni alunno potrà inviare un elaborato individuale, di natura multimediale, letteraria, grafico-artistica o creativa, riguardante un argomento a scelta tra quelli trattati dal progetto.

Grazie al supporto di Ital Gas Storage, per ogni lavoro ricevuto entro il 31 maggio 2020 'Nuvole a motore' destinerà la cifra simbolica di 10 euro a un’iniziativa benefica a favore del lodigiano, che potrà essere di carattere sanitario, economico, sociale o scolastico e che verrà scelta anche sulla base dei suggerimenti ricevuti dagli stessi studenti. Allo stesso intervento sarà donato anche il budget inizialmente preventivato per i premi finali.

"Nuvole a motore si realizza in uno dei territori che sono stati più colpiti dall’emergenza sanitaria in corso - dichiara Leonardo Rosato Rossi, responsabile progetti della Fondazione Omd - Quando ci siamo trovati a ripensare il progetto di fronte alla chiusura delle scuole abbiamo quindi voluto farlo in maniera da poter dare il nostro contributo, coinvolgendo anche gli studenti. Responsabilizzare gli adulti del domani riguardo alla realtà in cui vivono è d'altronde uno degli obiettivi che ci ha spinti due anni fa ad avviare Nuvole a motore".

"Per il senso di responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità e del territorio in cui operiamo, abbiamo continuato a sostenere nel tempo questo progetto educativo, che per noi riveste una grande importanza - osserva Ital Gas Storage S.p.A. - Con questa emergenza sono stati abbattuti i confini geografici per una più ampia condivisione del sapere e possiamo valorizzare il contributo dei bambini e dei ragazzi, che con le loro idee ed elaborati daranno il loro supporto alla comunità".