Passioni Festival: da Formigli a Scanzi, arrivano i vip

Quattro giorni, eventi non stop dalle 18 fino a notte, un'unica location - l'Eden di via Guadagnoli ad Arezzo – e una chiusura pirotecnica con un concerto-spettacolo a ingresso libero dedicato ai Pink Floyd, con Andrea Scanzi protagonista. Dal 4 al 7 luglio torna il Passioni festival.

Ospiti illustri, grandi firme del giornalismo come Ferruccio De Bortoli, Corrado Formigli, Carlo Bonini, Paolo Ermini e Francesco Maria Bei. La simpatia di Fabio Canino, lo sport con Serse Cosmi, la toccante testimonianza di Luca Di Bartolomei, la musica dal vivo di Laura Falcinelli.

Un momento fisso dedicato all'enogastronomia, l'Aperifestival, il cui ricavato sarà destinato al progetto Ragazzi Speciali Onlus – La Conserveria.

Il programma

Il sipario si alzerà giovedì 4 luglio (tutti gli incontri ad ingresso libero) alle 18,15 con un momento musicale che vedrà protagonista la cantante aretina Laura Falcinelli (che nel 2000 partecipò a Sanremo Giovani): l'artista si esibirà nel resto della serata, a più riprese, assieme al suo City Quartet, con i musicisti Mauro Maurizi, contrabbasso, Alessandro Cristofori, pianoforte, e Gianluca Meconcelli, batteria. Alle 18,30 evento “Ti mangio il cuore. Nell’abisso del Gargano. Una storia feroce”, con la presentazione dell'omonimo libro sulla mafia pugliese. Presente l'inviato di Repubblica Carlo Bonini (autore di Acab e Suburra). Modera la giornalista de La Nazione Fedora D'Anzeo. Dopo l'Aperifestival (ore 19,30) una serata evento dedicata al giornalismo d'inchiesta: “La realtà è la mia passione” (ore 21). Corrado Formigli, autore e popolare conduttore del programma di approfondimento “Piazzapulita” di La7, si racconta all’editorialista de La Stampa Francesco Maria Bei. Un viaggio incalzante tra le periferie d'Italia tra racconti, testimonianze e contributi video.

Il giorno successivo, venerdì 5 luglio, sarà ricchissimo. E anche in questo caso tutti gli eventi saranno ad ingresso libero. Alle 18 salirà sul palco un grande amico della città di Arezzo e dell'Arezzo calcistica: Serse Cosmi,condottiero amaranto tra il 1995 e il 2000. “Polvere, rabbia e tacchetti: vi racconto il mio calcio” è il titolo della conversazione con il giornalista di Teletruria, Arezzonotizie e Amaranto Magazine Andrea Avato. A seguire, alle 19, il noto volto tv, attore, scrittore, conduttore radiofonico Fabio Canino (giurato dello show Rai “Ballando con le Stelle”) presenta il suo ultimo romanzo che si intitola “Le parole che mancano al cuore”. Partecipa l'imprenditore Bruno Tommassini. Intervista della giornalista de La Nazione Silvia Bardi. Dopo l'Aperifestival (19,30), momento musicale con l'esibizione live del cantautore Fiecco. Chiusura di serata alle ore 21 con il giornalista Ferruccio De Bortoli, tra le firme più autorevoli dell’informazione italiana, che presenta “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica. Intervista del direttore del Corriere Fiorentino ed ex condirettore del Corriere della Sera Paolo Ermini.

Sabato 6 luglio cibo e vino saranno assoluti protagonisti. A partire dalle ore 18 “Gli artigiani della vigna incontrano il Passioni Festival”, con l'apertura dei banchi d'assaggio dei produttori della Strada del Vino Terre d'Arezzo. Ingresso libero, degustazioni con ticket. Alle ore 18,30 “Amore, curiosità, istinto. La mia cucina felice”, Valeria Raciti, vincitrice della popolare trasmissione di Sky Masterchef 2019, presenta il suo libro di ricette in una conversazione con l'unica chef stellata della provincia di Arezzo, Silvia Baracchi de “Il Falconiere” Relais & Chateaux di Cortona. Alle 19,30 Aperifestival. Alle ore 21, in collaborazione con Ais Delegazione Toscana di Arezzo e con La Strada del Vino Terre di Arezzo, prenderà il via la Wine Night “La grande notte del vino”, un racconto/degustazione di etichette rare e produttori eroici con il miglior sommelier al mondo 2013 Luca Martini e con il presidente di Ais Toscana Cristiano Cini. Ingresso libero, degustazione a pagamento (max 50 posti, costo 25 euro a persona e prenotazione obbligatoria a passionifestival@gmail.com). Presenta la giornalista di Wine Tv Chiara Calcagno.

Infine domenica 7 luglio, alle ore 18,30, presentazione del libro “Dritto al cuore. Armi e sicurezza: perché una pistola non ci libererà mai dalle nostre paure” di Luca Di Bartolomei, figlio di Agostino, leggendario capitano della Roma di Liedholm. Intervista della giornalista de L'Espresso Sara Lucaroni. Alle 19,30 il tradizionale Aperifestival e alle 21, la grande conclusione con il concerto-spettacolo, ad ingresso libero, “Shine On. L’inaudita bellezza dei Pink Floyd”. Andrea Scanzi - giornalista, scrittore, volto tv e del teatro – racconta i Pink Floyd. Con lui sul palco la cover band Floyd On the Wing by Terzacorsia che eseguirà alcuni tra i brani più celebri del gruppo di Cambridge.