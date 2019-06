Su il sipario sull'Arezzo Organ Festival: nove concerti nelle chiese

Sesta edizione per Arezzo Organ Festival, la manifestazione dedicata alla musica d’organo con 9 appuntamenti a partire dal 30 giugno fino al 25 agosto.

Sette concerti nella città di Arezzo, uno a Monte San Savino e uno a Civitella in Val di Chiana, con appuntamenti a cadenza settimanale. Scopo dell’iniziativa è valorizzare il grande patrimonio di organi storici del territorio aretino, in particolare della Città di Arezzo, attraverso concerti di alto livello internazionale, con musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero e programmi musicali che spaziano dalla musica antica alla musica contemporanea.

Dopo il concerto inaugurale, domenica 30 giugno, il festival proseguirà domenica 7 luglio, ore 18.00, presso la Basilica di San Domenico ad Arezzo con Daniela Del Monaco, contralto, e Roberta Schmid all’organo, che eseguiranno composizioni sacre di Bach, Pergolesi, Händel, Verdi, Franck.

Il Duo formato da Johannes Skudlik (Germania) e Lukasz Gothszalk (Polonia), sarà protagonista domenica 14 luglio, ore 21.00, presso la Cattedrale dei SS. Pietro e Donato di Arezzo, di un Concerto per Tromba e Organo. Skudlik è concertista attivo in tutto il mondo, protagonista nei principali Festival di musica organistica; Gothszalk è vincitore di numerosi premi nel suo strumento, a partire del Primo Premio al Concorso per Tromba di Boston (U.S.A.) e con all’attivo numerose incisioni discografiche. Presenteranno un programma con importanti classici quali la Toccata e Fuga in Re minore di Bach, il Concerto per Tromba di Albinoni e il Concerto di Torelli.

L’organista Christoph Kuhlmann (Germania) terrà il quarto concerto, domenica 21 luglio, alle ore 18.00 presso la Pieve di S. Maria ad Arezzo. In programma composizioni di Bach, Pachelbel, Schumann, Vierne. Sempre presso la Pieve di Arezzo, Domenica 28 luglio, ore 18.00, sarà la volta del Duo formato da Daniel Pandolfo e Philippe Lindecker (Francia), con un concerto per violino e organo. Entrambi artisti di livello internazionale, si esibiscono regolarmente in Francia e all’estero. Pandolfo è titolare dell’organo presso l’Abbazia di Obernai, Lindecker è primo violino presso l’Orchestra Filarmonica di Strasburgo. In programma composizioni di Paganini, Dubois, Alain, nonché di autori contemporanei.

Il Festival proseguirà nel mese di agosto con i concerti di Miguel Angel Garcìa (Spagna), previsto per domenica 4 agosto, ore 18.00, presso la Chiesa della Santissima Annunziata ad Arezzo, di Andrea Trovato, martedì 13 agosto, ore 21.30, presso il Santuario delle Vertighe a Monte San Savino, di Ennio Cominetti, domenica 18 agosto, ore 18.00, presso la Badia delle Sante Flora e Lucilla, del Duo Sax e Organo Di Bacco-Pezone, domenica 25 agosto, ore 18.30, presso la Chiesa di San Bartolomeo a Badia al Pino (Civitella in Val di Chiana).

Ai concerti d’organo si affiancheranno anche quest’anno importanti momenti formativi, a cura del Centro Guide Arezzo e Provincia e della Brigata Aretina Amici dei Monumenti, con prolusioni storico-artistiche 30 minuti prima dell’inizio dei concerti (7, 14, 21, 28 luglio, 4, 18 agosto). Nelle prolusioni verranno fornite interessanti informazioni sulle chiese monumentali attraversate dal Festival e sulle opere d’arte in esse conservate, nonché sugli organi storici utilizzati e i programmi musicali.

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero.