Dal 18 luglio al 9 agosto torna Jazz on the corner festival. La rassegna si terrà all'arena Eden di Arezzo in collaborazione con le Officine della Cultura. Si comincia con Daniele Ciuffreda organ trio il 18. Il 25 luglio Paul Wertico e gran finale il 9 agosto con l'omaggio ai 60 anni di "Kind of blue" di Miles Davis da parte di musicisti aretini del Jotc youg collective.