La PFM in piazza Signorelli per il Mix festival

Da mercoledì 17 fino a domenica 21 luglio, torna Cortona Mix Festival. Si spazierà fra temi, linguaggi e suggestioni molteplici: dall’analisi dell’ipocrisia nella società contemporanea (con Petros Markaris) alla ricerca della felicità (con Eliana Liotta), dalla riscoperta dell’infanzia (con Beatrice Masini) e della memoria (con Paola Cereda) a quella del successo (con Pippo Baudo), dal desiderio di nuovi “sapori” (con Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli) a quello della verità (con Mattia Signorini). E ancora, si indagherà il senso della testimonianza vissuta e raccontata (con Elena Stancanelli), degli inganni della perfezione (con Telmo Pievani), degli insegnamenti impartiti e ricevuti (con Giovanni Montanaro), dell’ammirazione (con Bruno Rossi), addentrandosi persino tra le maglie dell’Universo (con Guido Tonelli), custode per antonomasia dei più profondi segreti del nostro stare al mondo. La colonna sonora del Festival, poi, sarà ogni giorno diversa: il rock della PFM Premiata Forneria Marconi, le riletture a opera dell’Orchestra della Toscana di alcuni tra i più famosi brani di Beethoven (con Daniele Giorgi a dirigere), Bach (con due delle prime parti dell’ORT, Augusto Gasbarri concertista al violoncello e Fabio Fabbrizzi al flauto) e Piazzolla (con la fisarmonica di Ivano Battiston), e il ritmo unico dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, con un palco pronto a ospitarne i tanti amici tra cui Dario Brunori e Lodo e Carota de Lo Stato Sociale. Non mancheranno gli spettacoli, con la performance di Sara Venuti e Riccardo Reali da Il diario di Eva-Maria sotto la croce di Dario Fo e Franca Rame e l’appuntamento con il Social Mix per condividere divertimento, musica e teatro in compagnia dell’Allegra Brigata del CAM Residenze Sanitarie di Cortona. Mercoledì si comincia con l'inaugurazione in programma alle 11 nella Sala Consiliare del Palazzo del Comune, seguita dallo spettacolo Dis-umanamente umani della compagnia Allegra Brigata del CAM Residenze Sanitarie di Cortona. Nel pomeriggio prendono il via Gli incontri di Cortona presso il Centro Sant’Agostino: alle 18 arriva il mattatore della TV Pippo Baudo, pronto a condividere con il pubblico, Il senso del successo. Per chi invece preferisse dedicarsi al senso di benessere di corpo e mente, l’appuntamento è per le 18.30 alla Fortezza del Girifalco con lo Yoga Mix (iscrizione in loco) dell’istruttore Gabriele Chi. Alle 19 si torna al Centro Sant’Agostino per scoprire Il senso dell’ipocrisia, con Petros Markaris e Paolo Di Paolo: a partire dall’ultimo romanzo giallo dello scrittore e sceneggiatore greco, Il tempo dell’ipocrisia (La nave di Teseo), i due autori si confronteranno sulle contraddizioni e incongruenze della società contemporanea. La prima giornata si conclude come da tradizione in musica e per il ciclo The Mix Show, alle 21.15 in piazza Signorelli il concerto PFM – Premiata Forneria Marconi.