Due flauti in viaggio al Festival delle Musiche

Sabato 27 luglio, con inizio alle ore 21.15, il Festival delle Musiche torna a Monte San Savino, nella cornice del Chiostro di Palazzo di Monte all’interno del Festival Musicale Savinese, per un insolito viaggio dedicato al flauto, strumento che tanti musicisti e compositori ha appassionato e continua ad ispirare.

Titolo del concerto “Due flauti in viaggio” eseguito da Federica Lotti, flautista versatile d’esperienza internazionale e dalla giovane flautista aretina Caterina Stocchi, già concertista affermata, dal 2017 consulente per la Hong Kong International Flute Association (HKIFA). Al pianoforte Alessandro Tricomi, docente di pianoforte principale presso il Liceo Musicale di Arezzo e dunque dalle note qualità artistiche.

Di notevole interesse il programma che spazierà da Scarlatti al contemporaneo, non pochi gli autori viventi, tra cui alcune composizioni di rara esecuzione: Domenico Scarlatti – Allegro in Sol maggiore (dalle composizioni per tastiera, arr. Peter e Leola Wilkins); Ferruccio Busoni - Duo, per due flauti e pianoforte; Georg Philipp Telemann– Fantasia n. 1 in La maggiore per flauto solo; Franz Adalbert Doppler – Don Giovanni, dal Potpourris per due flauti; Corrado Pasquotti– Aria IV dall’opera da Camera “Senhal” (1982) su testo di Andrea Zanzotto, per ottavino scritto per Federica Lotti; Friedrich Kuhlau – Variazioni su un’antica aria svedese op. 102, per due flauti; Georges Bizet – Ouverture dalla Carmen, versione per due flauti; Doina Rotaru – Epistrophe (2009); Wolfgang Amadeus Mozart– 2 duetti da “Il flauto magico” n. 6 e n. 15; Mauro Montalbetti - Prélude en pleurs (2016), per flauto in Sol/voce, Bruno Maderna – Dialodia (1971), per due flauti; Franz Adalbert Doppler – Duettino ungherese op. 36, per due flauti e pianoforte.

Ingresso libero per un’insolita serata in viaggio con uno tra gli strumenti musicali più poliedrici.