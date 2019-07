"Abbonamento al buio": verso la stagione di prosa il 4 agosto al Teatro Verdi

Domenica 4 agosto a Monte San Savino, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, Officine della Cultura e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, l’intero pomeriggio si caratterizzerà infatti in un fluire di eventi dedicati non solo alla festa per le XXV edizioni del Festival delle Musiche e del Festival Musicale Savinese ma anche, in prospettiva, alla prossima stagione teatrale del Teatro Verdi.

Al Teatro Verdi i primi nomi del prossimo cartellone, interpreti di assoluta maestria del teatro e del cinema italiano, saranno: Chiara Francini, Daniela Morozzi, Vanessa Gravina, Paolo Triestino e il drammaturgo e scrittore Stefano Massini in un originale progetto che lo porterà in scena a fianco dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, fiore all’occhiello delle produzioni di Officine della Cultura. Cinque nomi per iniziare a togliere il velo ai 10 appuntamenti, tra stagione ufficiale realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo e stagione off, che animeranno l’inverno savinese.

Se i nomi hanno suscitato curiosità, ancor più interesse desterà la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento al buio per tutti i 10 spettacoli proprio nella giornata di domenica 4 agosto, occasione offerta dagli organizzatori in una formula assai conveniente e dedicata non solo agli abbonati all’ultima stagione ma anche a chi voglia entrare fin da subito a far parte della famiglia savinese di amanti del teatro. A partire dalle ore 17 presso il Teatro Verdi sarà dunque possibile non solo sottoscrivere l’abbonamento al buio al costo di € 80 per i 10 spettacoli (8 euro a spettacolo!), ma partecipare gratuitamente allo spettacolo itinerante organizzato in occasione della festa per le XXV edizioni del Festival delle Musiche, spettacolo altrimenti al costo di € 5. Un regalo non solo per l’autunno/inverno ma anche per una straordinaria giornata d’estate da vivere in Val di Chiana.

Il pomeriggio itinerante di festa avrà inizio ufficiale alle ore 18:30 con un viaggio attraverso luoghi suggestivi di Monte San Savino e l’incontrocon Tommaso Novi e la sua lezione concerto sul “fischio musicale”, con Lorenzo Polidori e Fabrizio Fusaro (progetto Glocal Sound), con Alessandro Perpich (violino) e Marco Dalsass (violoncello) in “Attenti a quei due” e per finire, dopo una gustosa apericena offerta a tutti i possessori del biglietto, con il concerto di Danilo Tarso in “Pianeta SOLO”.

La prossima occasione per sottoscrivere l’abbonamento al buio sarà dal 3 al 13 settembre.