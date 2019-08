La Compagnia del Polvarone al Ferragosto Puggiulino con la commedia "La calunnia è un venticello"

Tradizionale appuntamento del Ferragosto Puggiulino di Arezzo con la Compagnia del Polvarone, che come consuetudine da alcuni anni presenta proprio a Le Poggiola l’anteprima della nuova commedia.

"La calunnia è un venticello" è il titolo del nuovo lavoro uscito dalla fantasia di Roberta Sodi e da lei diretto. Una pièce brillante e divertente come è nella tradizione del Polvarone, che tratta in maniera scherzosa ma anche pungente un argomento sempre di attualità in ogni tempo e in ogni luogo.

Il titolo prende spunto dall’overture del Barbiere di Siviglia di Rossini, che comincia proprio con “La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile che insensibile, sottile, leggermente, dolcemente incomincia a sussurrar….”.

Roberta Sodi sarà accompagnata in questa “prima” dall’ormai collaudato cast del Polvarone: Mario Francoia, Roberto Mazzeschi, Enrico Roncucci, Paola Poggioni, Dalida Cacciualupi, Liliana Rossi, Amedeo Catarmi, Loli Borghini, Antonio Saturno, Egisto Tavanti, Ivo Sodi, Sara Mancini e Tommaso Laurenzi.

Le scenografie sono di Paolo Cascianini, il tecnico audio è Lilli Oriana, i costumi di Gabriella Sbragie, le videoriprese di Mirko Caneschi e il fotografo di scena è Luciano Settembrini. L’appuntamento è per sabato 17 agosto 2019 alle 21 sul palco allestito all’aperto sul prato delle Poggiola.