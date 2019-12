I guerrieri di XI’AN: 4 mila visitatori in dieci giorni alla mostra al Valdichiana Outlet Village

L’esposizione dei guerrieri di XI’AN, l’esercito del primo imperatore cinese in mostra al Valdichiana Outlet Village continuano a macinare successi e record.

Si tratta della più imponente esposizione mai realizzata in Europa con statue di grandi guerrieri dell’Esercito di Terracotta realizzata in stretta collaborazione e con la supervisione del Museo Nazionale della Città di Pechino.

Trentaquattro grandi guerrieri, a grandezza naturale, accompagnati dall’Imperatore che in dieci giorni (dal 30 novembre) sono stati ammirati da circa 4000 visitatori, provenienti da tutta Italia e tra loro anche molti stranieri.

“Un risultato - dichiara Massimo Magurano curatore della mostra per Art Adoption - del quale siamo veramente fieri. La scelta di portare questa esposizione in un luogo come il Valdichiana Outlet Village è stata coraggiosa ma ponderata, e vorrei cogliere nuovamente questa occasione per ringraziare la direzione dell’Outlet nella persona del suo Center Manager Riccardo Lucchetti. Questo è un luogo della modernità e d’incontro. Il nostro obiettivo è quello di portare cultura, arte e storia vicino alla gente, nei luoghi del contemporaneo e quale più di un Outlet lo è. Stiamo sperimentando un nuovo modo di proporre cultura e i pubblico mostra di gradire. Nelle prossime settimane animeremo questa mostra con eventi, incontri, performance nella convinzione che viviamo un tempo di cultura dinamica, vitale e dobbiamo essere noi a contaminare la nostra società con i valori della storia e dell’arte e non semplicemente attendere che un ristretto gruppo di persone visiti un museo. Deve essere un lavoro di cooperazione, condivisione ed apertura, come avviene in altri luoghi, penso ad esempio all’esperienza del MANN di Napoli, diretto dall’amico Paolo Giulierini, che in pochi anni è diventato non solo uno dei musei più visitati d’Europa, ma un contaminatore positivo della cultura classica in Italia e nel mondo. Ora il nostro lavoro - conclude Magurano - si concentrerà nel rendere ancora più spettacolare ed accattivante la mostra China Legends, e siamo certi che il pubblico ci seguirà in questo viaggio che parte dal 2200 a.C. da XI’AN per arrivare fino al 2020 in Valdichiana.”