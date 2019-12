Chiara Francini ospite al Passioni Festival

Chiara Francini ha talenti per ogni palcoscenico. Televisione, cinema, teatro. Da qualche tempo si cimenta – con successo – nello scrivere romanzi. Nata a Firenze, laureata con 110 e lode in Lettere, sarà lei la protagonista del penultimo appuntamento dell'anno dell'Arezzo Passioni Festival, prima della chiusura di giovedì 19 dicembre con la cestista e modella Valentina Vignali.

Chiara Francini salirà sul palco del Passioni domani, giovedì 12 dicembre 2019 alle 21, nella sala conferenze della Feltrinelli Point di Arezzo (via Giuseppe Garibaldi 107). Alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo 20 dicembre) è un talento multiforme, in questi giorni è in tour con lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata”, scritto da Dario Fo e Franca Rame. Tra una tappa e l'altra, sarà ad Arezzo, dove invece presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “Un anno felice”, un'indagine sull'amore, sincera e a tratti spietata. Sullo sfondo di una splendida Firenze si consuma la storia tra Melania e Axel, un fascinoso ragazzo straniero. L'ingresso alla serata è libero.