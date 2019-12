Trio Bobo di Elio e le storie tese a Officina Klee

Jazz, rock, blues, progressive, funk e anche un po’ di discomusic e ritmi africani: è il mix del sound del Trio Bobo.

I celebri strumentisti della band Elio e le Storie Tese arrivano ad Officina Klee, a Cavriglia, venerdì 13 dicembre dalle ore 21.30 (ingresso 10 euro con tessera ACSI), per la presentazione del loro ultimo album, “Sensurround”, fuori lo scorso ottobre.

Faso, Christian Meyer e Alessio Menconi portano avanti il loro progetto: "Sensurround" è il nome di un sistema sonoro per il cinema brevettato negli anni ‘70 dalla Universal, il cui effetto era quello di "circondare" gli spettatori con le basse frequenze, rendendo la visione del film molto più intensa e reale. Con questo fine, i tre musicisti danno vita a un’esperienza sonora intensa, coinvolgente e divertente, dal vivo come in studio.

Il Trio Bobo è colore, varietà e amore totale per la musica: gli strumenti dialogano, giocano e creano un ibrido caldo e vitale. Il limpido e avvolgente suono è stato registrato con i migliori sound engineer italiani: Foffo Bianchi (da anni guida spirituale del Trio), Andrea “Pelle” Pellegrini, Gianluca Guidetti, Tommaso Bianchi. Dopo il concerto, seguirà il dj set a cura di Folie A Deux.