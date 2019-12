Gospel al Teatro Petrarca con lo show di Pastor Ron

Il Toscana Gospel Festival finalmente arriva ad Arezzo al Teatro Petrarca sabato 28 dicembre alle ore 21,15, in scena il coro del reverendo Pastor Ron con il suo scoppiettante Gospel Show.

Lo spettacolo vede come protagonista proprio Pastor Ronald Hubbard, una delle figure più carismatiche nel panorama gospel internazionale. Accanto al Pastore sul palco sei artisti (cantanti e band), voci potenti e vellutate in pieno stile black. Due ore di musica in cui si inseriscono elementi di umorismo che trascinano lo spettatore in un vortice di sano divertimento. Pastor Ron è conosciuto come “Triple Man”, perché è in grado di cantare, ballare e recitare, ma anche perché è ispirato dalla più forte “Trinità”.

Ron è convinto che si possa divulgare la Parola di Gesù Cristo, indifferentemente attraverso produzioni discografiche, palcoscenico o sermone. La sua personalità è straripante, il suo umorismo è esplosivo e contagioso. I suoi studi presso la Interlochen Music Academy e il Cleveland Institute of Music si riflettono nella sua persistenza nell'eccellenza, sia come solista che in gruppo.

Da oltre otto anni Pastor Ron è inoltre uno dei docenti di punta di ‘Gospel Connection’, il più grande raduno italiano di musica gospel che ogni anno accoglie migliaia di amatori.

Sul palco è attorniato da 6 artisti: voci potenti e vellutate in perfetto stile black.