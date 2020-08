Stasera in tv 20 agosto, su Rete4 c'è Bruce Willis ne "L'ultimo boy scout - Missione sopravvivere"

20 agosto 2020 a

Appuntamento con il thriller su Rete4, con uno dei film più amati dal pubblico interpretati da Bruce Willis. La stella di Hollywood è infatti il protagonista del film diretto da Tony Scott "L'ultimo boy scout - Missione sopravvivere", in onda in prima serata dalle 21,30. Il film, uscito nei cinema americani nel 1991, incassò quasi 60 milioni di dollari. La storia è incentrata su Joe Hallenbeck, un agente segreto ormai radiato dall’agenzia, che per vivere svolge l’attività di investigatore privato. La sua vita si farà più interessante quando si occuperà del caso di Cory, che era stato incaricato di proteggere. Proprio sotto i suoi occhi, però, viene assassinata e Joe, anche per riabilitare la sua reputazione, dovrà indagare insieme al fidanzato Jimmy Dix. I due trovano subito una pista, secondo la quale dietro l’omicidio ci sarebbe lo zampino di una banda di criminali. Senza saperlo i due si troveranno in mezzo a un complotto, architettato da Sheldon Marcone, conosciuto nel mondo del calcio, insieme a tanti politici del governo federale…