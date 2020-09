Il segreto, le anticipazioni della soap di Canale 5 episodi dal 13 al 18 settembre 2020: Francisca si vendica

09 settembre 2020 a

Anticipazioni della soap di Canale 5 (va in onda alle ore 16.20) Il segreto, degli episodi da domenica 13 settembre a venerdì 18 settembre. Adolfo regalerà a Rosa l'anello di fidanzamento, ma non potrà trascorrere la vigilia di Natale con lei. Francisca, intanto, si sentirà prigioniera ed escogiterà una trappola ai danni di Antonita.

Domenica 13 settembre

Dopo la testimonianza di Pablo, si verificano morti e arresti di cui l'uomo viene incolpato. Tomas sorprende Marcela e Matias mentre si scambiano tenerezze. Furioso, ha una discussione con Adolfo. Don Ignacio, intanto, assume Adolfo in fabbrica. Alicia, Damian e Matias hanno idee politiche troppo diverse e ciò continua a generare scontri tra loro.

Lunedì 14 settembre

Il Capitano Huertas fornisce alcuni preziosi consigli a Pablo su come comportarsi una volta lontano da Puente Viejo. Tenta di preservarlo dal rischio di essere catturato e ucciso. Isabel dà ad Adolfo il consenso a lavorare per don Ignacio. Inoltre, si prepara per il viaggio che le permetterà di trascorrere Natale con il suo interlocutore misterioso. Adolfo regala a Rosa un prezioso anello di fidanzamento.

Martedì 15 settembre

Prima di partire, Isabel ha uno scontro con Inigo. Gli spiega di essere una donna libera e, in quanto tale, non ha intenzione di comunicargli ogni passo che fa. Pablo non vuole seguire le indicazioni del capitano. Decide di restare a Puente Viejo. Un annuncio, che in realtà è una trappola, convince Francisca ad uscire allo scoperto.

Mercoledì 16 settembre

Isabel affida Francisca alle cure di Antonita, ma le chiede anche di non svelare alla donna che sta partendo. Antonita si tradisce e dice a Francisca che Isabel sarà assente per due settimane. Ignacio parla con Pablo e riesce a convincerlo di potersi salvare solo partendo. Ignacio invita Adolfo e Tomas a cenare a casa sua la vigilia di Natale, ma Tomas oppone un fermo rifiuto.

Giovedì 17 settembre

Adolfo ha una brutta notizia per Rosa. Non può trascorrere la notte di Natale con lei. Infatti, cenerà con Tomas e Inigo. La donna ci rimane malissimo. Matias chiede a Marcela di perdonarlo se in passato ha fatto degli sbagli con lei. La magia del Natale invade Puente Viejo. A mezzanotte tutti gli abitanti scendono in piazza, si fanno gli auguri e vanno in chiesa.

Venerdì 18 settembre

Adolfo e Damian sono sempre più ai ferri corti. Marta conferma a Mauricio di voler aiutare le persone meno fortunate di Puente Viejo. Francisca inizia a temere di essere prigioniera. Così medita su come riuscire ad allontanarsi dal padiglione. La donna ha intenzione di tendere una trappola ad Antonita.

