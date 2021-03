Uomini e Donne, delusione per Samantha Curcio: Gero vuole andare via

22 marzo 2021 a

a

a

Grande attesa per la puntata di oggi, lunedì 22 marzo, di Uomini e Donne, su Canale 5 dalle ore 14.45. Ancora una volta mix tra il trono dedicato agli over e quello classico in cui cercano l'amore i più giovani. Il programma, tra l'altro, è sempre più diventato una vera e propria infinita polemica tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e anche oggi, stando ai rumors, ad aprire la puntata dovrebbero essere ancora una volta i litigi e gli scontri.

Uomini e Donne, Samantha interessata a Gero, poi il colpo di scena

Ma filtrano notizie anche su Gero, di nuovo al centro dello show condotto da Maria De Filippi. Stando alle notizie che filtrano, pare intenzionato a confermare di non essere interessato alla partecipazione e alla possibilità che Samantha possa essere un suo possibile interesse amoroso. Ma restano i dubbi su come andrà a finire questa storia. Cosa accadrà in studio? Sempre stando alle anticipazioni, i due si sono visti all'esterno ma non sarebbe stato sufficiente, non è scattata l'attesa scintilla. Gero Natale, dunque, è proprio intenzionato a lasciare e per Samantha Curcio sarebbe un brutto colpo, visto che lei era sembrata molto positiva e la coppia nei giorni scorsi aveva confermato la volontà di proseguire nella conoscenza. Pare che lei non prenderà affatto bene la decisione di lui di andare via.

Uomini e Donne, Samantha Curcio nuova tronista: "Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici"

La scelta, tra l'altro finirà per sollevare diverse polemiche. L'uomo già in passato aveva più volte sottolineato di non sentirsi a suo agio all'interno del programma, ma poi si era convinto ad andare avanti nella conoscenza con la tronista curvy che si era dichiarata interessata e lo aveva convinto a non abbandonare. Dichiarazioni che erano costate alla stessa Samantha, visto che aveva ricevuto pesanti critiche da Armando Incarnato e aveva dovuto incassare anche la forte delusione di Alessio, ma lei era intenzionata a conoscere Gero che oggi dovrebbe definitivamente spegnere le sue speranze ufficializzando il suo addio.

Uomini e Donne, Samantha Curcio nuova tronista: "Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.