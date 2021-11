The Voice Senior, Walter Sterbini conquista tutti: il video dell'esibizione dell'artista aretino con Cambiare

27 novembre 2021 a

a

a

Un'esibizione che ha strappato gli applausi di tutto lo studio, capace di emozionare. Con Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Loredana Berté e Clementino a contendersi Walter Sterbini. L'artista aretino - è di San Giovanni Valdarno - si è esibito sul palco di The Voice Senior, per la prima puntata di Blind Auditions del programma in onda su Rai1, cantando Cambiare di Alex Baroni. Un'esibizione che ha emozionato tutti anche per la storia che ha accompagnato Sterbini. L'artista sangiovannese, 66 anni, ha abbandonati il sogno di fare il cantante professionista dopo la nascita del figlio Matteo. La malformazione congenita del bambino, venuto al mondo con la spina bifida, lo ha portato a fare altre scelte.

Erminio Sinni, la nuova canzone del cantautore maremmano dopo il successo a The Voice Senior

Ora questa nuova occasione, che Sterbini ha sfruttato bene considerando che tutti e quattro i coach del talent musicale hanno voluto accaparrarsi l'artista aretino che alla fine ha scelto la squadra di Loredana Berté raccogliendo ampio consenso per la voce, la tecnica e l’interpretazione. Oltre alla moglie lo ha accompagnato proprio Matteo, il figlio presentato come suo “impresario” e “coach”, che al termine dell’esibizione, visibilmente emozionato, ha commentato: “Che spettacolo”.

Quella andata in onda ieri è stata la prima di otto puntate della seconda edizione del talent show su Ra1 che premia le più belle voci italiane over 60. Condotto da Antonella Clerici, al termine delle Blind i quattro coach selezioneranno i sei aspiranti talenti musicali, per team, che passeranno alla semifinale per sfidarsi tra loro. Soltanto tre concorrenti per team accederanno alla finale, venerdì 21 gennaio: a decretare il vincitore della seconda edizione di The Voice senior sarà il televoto. Il premio sarà l’incisione di un vinile con l’etichetta discografica Universal. Sterbini intanto ha superato la prima selezione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.