Dal Canto può andare a Siena. Rescisso il contratto, in pole Di Donato

Alessandro Dal Canto è libero di andare dove vuole. Siena, Novara, Catania, adesso può scegliere. Il contratto è stato rescisso come richiesto già subito dopo la fine dei play off a Pisa. L'Arezzo volta pagina e tra poche ore dovrebbe ufficializzare il nuovo allenatore. Sarà, probabilmente, Daniele Di Donato, ex giocatore amaranto per due stagioni e capitano, oggi allenatore dell'Arzignano.