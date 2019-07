Arezzo, Di Donato-Tebi in panchina. L'8 luglio la presentazione

Daniele Di Donato e Carlo Tebi. Saranno loro due i nuovi timonieri dell'Arezzo. Il nuovo allenatore, che sarà ufficializzato tra poco, sarà presentato alla stampa lunedì 8 luglio alle ore 15. Daniele Di Donato torna ad Arezzo dopo l'esperienza da giocatore insieme agli allenatori Elio Gustinetti, Antonio Conte e Maurizio Sarri. Nella stessa squadra, come vice allenatore, c'era anche Carlo Tebi che sarà di nuovo vice allenatore insieme a Di Donato. Per il nuovo tecnico contratto di un anno con opzione a favore della Società per rinnovo automatico.