Convocazioni prestigiose per le ginnaste della Falciai

Estate con la valigia e a tutto allenamento per le piccole promesse della ginnastica Falciai di Arezzo. Convocazioni prestigiose per le allieve del gruppo agonistico della ginnastica ritmica diretto da Paolo Domini. Trasferta ad Alberobello per Chiara Badii. La ginnasta della categoria allieve 2007 è stata convocata per effettuare un allenamento collegiale nel gruppo scelto Gold dopo aver superato le due selezioni regionali a Firenze e quelle nazionale svoltesi a Desio. Dal primo all’8 luglio, Chiara Badii si allenerà in Puglia assieme alle coetanee selezionate dalla direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani e dal suo staff. Un allenamento collegiale tra l’olimpo delle migliori atlete della ginnastica ritmica nazionale. (guarda le foto)

E convocazione di prestigio anche per la baby ginnasta 2010, Ginevra Bindi che, seguita dalla tecnica aretina Giulia Casi, si è allenata dal primo luglio fino ad oggi, mercoledì 3 luglio, a Rimini dove è stato convocato l'allenamento collegiale nazionale estivo delle ginnaste del gruppo Gold allieve 2009 e 2010.

Un grande riconoscimento per la piccola aretina che ha debuttato in pedana da pochi mesi e già si è meritata la possibilità di allenarsi assieme alle coetanee di tutta Italia provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Sardegna, dal Lazio, dalla Campania, dalla Puglia, dall'Abruzzo, dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e Trentino Alto Adige, dall'Emilia Romagna, dalla Sicilia, dalla Calabria, dalle Marche e dall'Umbria.

La piccola Ginevra Bindi, sarà quindi tra le due giovanissime atlete selezionate per la regione Toscana. Per lei è il secondo allenamento collegiale estivo. Ginevra Bindi infatti è da poco rientrata ad Arezzo dopo aver partecipato all'allenamento estivo di alta specializzazione riservato alle allieve di interesse regionale 2008, 2009, 2010 convocato a Viareggio dal Comitato Regionale Toscana Fgi. In quell'occasione sono state due le ginnaste Falciai che hanno presenziato gli allenamenti collegiali regionali. Oltre a Ginevra Bindi la convocazione è arrivata anche per Sofia Boschi.

E dal 30 giugno al 6 luglio Sofia Boschi sarà impegnata assieme all’altra atleta Falciai, Rachele Rossi negli allenamenti a Terranuova Bracciolini organizzati dalla federazione ginnastica d’Italia, nell’ambito delle attività previste per il Gymcampus. "C'è soddisfazione" dichiara Paolo Domini "nel veder convocare le giovanissime ginnaste della Falciai agli allenamenti regionali e nazionali a dimostrazione del valore delle atlete e dell'ottimo lavoro svolto durante l'anno dallo staff tecnico della società ginnastica Giuseppe Falciai".

Una società che porta avanti i valori dello sport tra le giovani atlete e che sta facendo crescere un vivaio che si preannuncia promettente. Intanto proseguono gli allenamenti per tutte le ginnaste della sezione agonistica seguite quotidianamente alla palestra Curina dalle tecniche Michela Domini, Cristina Cammelli, Natalya Izieva, Gulia Casi e dalla coreografa Monica Del Bolgia.