La sezione Aia di Arezzo festeggia gli arbitri promossi

Festa per la sezione arbitri di Arezzo che si conferma tra le migliori. A Roma, il presidente dell'Aia nazionale Marcello Nicchi, ha ufficializzato i nuovi organici e tra questi spiccano alcuni arbitri e osservatori aretini. Partiamo proprio da quest’ultimo. Da oggi la sezione Aia vanta un osservatore in serie B. Si tratta di Lorenzo De Robertis che è stato promosso osservatore degli arbitri nella categoria Cadetta. Diventano arbitri di quarta serie Erminio (Ennio) Cerbasi e Lorenzo Maccarini. Assistente in quarta serie Andrea Pacifici. Juri Gallorini alla Commissione Arbitri Interregionali. Ciò significa che potrà arbitrare le gare in Eccellenza e in Promozione. Infine la riconferma di Nicola Mariottini assistente in Lega Pro in deroga.