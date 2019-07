Arezzo, entusiasmo per Di Donato: "Migliorare sempre"

L'Arezzo di Daniele Di Donato parte con 38 gradi. Temperatura esterna. In sala stampa anche cento. Entusiasmo alle stelle per il nuovo allenatore dell'Arezzo che torna dopo essere stato in amaranto da giocatore. “Farò di tutto per riportare questa Società dove merita e, senza nascondersi, voglio migliorare il piazzamento dello scorso anno. Ho ancora rabbia per quello che successe nel mio secondo anno da calciatore ad Arezzo (calciopoli, penalizzazione e retrocessione ndr) e questo mi darà uno sprone ulteriore. Rispetto a quando me ne sono andato posso affermare che questa Società è migliorata tantissimo nell’organizzazione e dovrò solo pensare al campo. E questo è un grande vantaggio per me. Cosa mi ha convinto a venire ad Arezzo? Il Direttore Pieroni”.

https://corrierediarezzo.corr.it/video/corriere-di-arezzo-tv/1023547/di-donato-voglio-un-arezzo-da-battaglia.html