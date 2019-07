Coppa Italia al via il 4 agosto. Mercato: arrivano in quattro

Quattro arrivi in casa amaranto. L'Arezzo comunica di avere raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per il trasferimento, a titolo temporaneo, dell’attaccante classe 1998 Walid Cheddira e del centrocampista classe 2000 Simone Madonna.La Società Sportiva Arezzo comunica inoltre di avere depositato le pratiche per il traferimento a titolo definitivo del calciatore Andrea Masetti dal Sassuolo(classe 1998, contratto biennale) e del ritorno di Luca Mosti dalla Fiorentina (classe 1998, contratto triennale). Si è svolto il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2019/20 presso la sede della Lega Serie A. La S.S. Arezzo affronterà in gara unica la Turris il 4 agosto 2019 tra le mura amiche. In caso di parità al termine dei 90 minuti la partita andrà ai supplementari e successivi eventuali rigori. Il secondo turno è previsto per l’11 agosto 2019 ed il terzo per il 18 agosto 2019.