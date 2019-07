Nasce il "Melograno Sport Agency" per il giovanile amaranto

Si chiama “Il Melograno Sport Agency” e sarà la nuova società che nasce per gestire il settore giovanile dell’Arezzo. Si tratta di una collaborazione con quella che sarà una nuova società. “Il Melograno Sport Agency” di proprietà di Paolo Cangi, procuratore sportivo, molto vicino all’ex presidente dell’Arezzo, Piero Mancini. Amministratore della società sarà Vittorio Marini, mentre il direttore sportivo è Massimiliano Ceccherini. Si tratta di una società che collaborerà con l’Arezzo per quanto riguarda tutto il vivaio. Dalla Berretti fino all’altra grande novità, cioè la scuola calcio. Per la prima volta nascerà una scuola calcio targata Cavallino. Praticamente l’Arezzo si servirà delle figure come quelle di Marini e di Ceccherini per gestire il proprio settore giovanile. Le squadre la cui preparazione prenderà il via tra il 5 e l’8 di agosto, si allenano sugli impianti delle Caselle e sui campi di Palazzo del Pero.

