Marco Rosadini è campione regionale Assoluto nel salto triplo

L’atletica aretina conquista un oro e due argenti ai Campionati Toscani Assoluti. La manifestazione, organizzata a Montespertoli, ha visto i migliori di tutta la regione contendersi le medaglie nelle varie discipline di corsa, salti e lanci, e tra questi erano presenti anche cinque atleti che, pur tesserati per l’Atletica Firenze Marathon, sono cresciuti nell’Alga EtruscAtletica e tuttora si allenano al campo di atletica di Arezzo. Ad emergere è stato Marco Rosadini del 1992 che, nel triplo, si è piazzato fin dal primo salto al comando della classifica e ha concluso con un ottimo risultato di 15.02 metri con cui ha meritato la vittoria del titolo toscano, distaccando il secondo di ben 42 centimetri. L’atleta, impegnato anche come tecnico del settore giovanile della società aretina, ha colto per il secondo anno consecutivo anche la qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti in programma a Bressanone da venerdì 26 a domenica 28 luglio, dove gareggerà con l’obiettivo di migliorare l’undicesimo posto del 2018. Alla più importante competizione tricolore sarà presente anche Anna Visibelli che ha archiviato i campionati toscani con un secondo posto nel salto in lungo con 5.74 metri. Nata nel 1993 e già campionessa d’Italia nelle categorie giovanili, l’aretina partirà ora per Bressanone per dar seguito ad una positiva stagione in cui ha già festeggiato l’argento ai Campionati Nazionali Universitari. L’ultima medaglia è di Maria Elena Caizzi che si è messa alla prova nel salto in alto dove ha raggiunto il secondo posto del podio con 1.66 metri. Alla gara regionale, infine, hanno ben figurato anche Chiara Cosi del 1997 che ha concluso al quarto posto i 400 piani con 59.82 secondi e Filippo Bruschi del 2000 che si è piazzato sesto nel salto triplo con 13.22 metri. «Cinque atleti aretini - commenta Gloria Sadocchi, responsabile dell’agonistica dell’Alga EtruscAtletica, - si sono confermati competitivi ai massimi livelli regionali, dimostrando la vivacità di un movimento d’atletica che è capace di cogliere bei risultati dalle categorie giovanili agli Assoluti».