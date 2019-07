Sba Arezzo: le avversarie della prossima stagione

La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato le formazioni ammesse al Campionato di Serie C Gold 2019/2020 dopo il termine delle iscrizioni previsto per lo scorso 16 Luglio. Rispetto all'elenco delle aventi diritto qualche novità, la principale è il numero delle squadre partecipanti che è sceso a 15 anzichè le 16 previste da regolamento. Salite in Serie B con l'acquisto del titolo CMB Lucca e Basket Cecina, si affaccia per la prima volta in Serie C Gold l'ambiziosa realtà del San Giobbe Chiusi. Confermati i derby aretini con Fides Montevarchi e Synergy San Giovanni Valdarno che si potrebbero disputare anche nel Girone di Coppa, manifestazione che prenderà il via nel weekend 31 Agosto/1 Settembre. La data di inizio del Campionato sarà invece quella del weekend 28/29 Settembre.

Questo l'elenco completo delle avversarie dell'Amen SBA: Spezia Basket Club, Fides Montevarchi, ABC Castelfiorentino, Olimpia Legnaia Firenze, Valdisieve, Libertas Misericordia Montale, Pallacanestro Agliana 2000, Synergy Basket Valdarno, Nuovo Basket Altopascio, Pallacanestro Don Bosco Livorno, Pallacanestro 2000 Prato, Pielle Livorno e San Giobbe Basket Chiusi.