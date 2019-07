L'Arezzo comincia con la matricola Lecco

Ufficializzato il calendario della Lega Pro. L’Arezzo comincia in casa contro il Lecco domenica 25 agosto. Poi quella successiva, domenica primo settembre, quando in piazza ci sarà la Giostra del Saracino, gli amaranto saranno in casa della matricola Piancastagnaio. Ma sul calendario ogni tifoso è andato a vedere quando sarà il derby con il Siena. Alla nona di campionato, l’Arezzo sarà sul campo della Robur dove ritroverà l’ex Dal Canto. Da quest’anno tutte le partite, tranne tre anticipi, uno per girone che si giocherà il sabato, tornano la domenica con due orari. Quello delle 15 e quello delle 17.30.