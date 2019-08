L'Arezzo batte la Turris e va avanti in Coppa. Ora a Crotone

AREZZO (4-3-3): 1 Pissardo; 5 Borghini; 24 Burzigotti, 27 Baldan, 3 Sereni; 4 Buglio (30' st Maestrelli), 6 Basit, 8 Foglia; 7 Belloni, 10 Cutolo (34' st Cheddira), 23 Rolando (20' st Zini). A disposizione: 22 Daga, 14 Masetti, 19 Fracassini, 20 Caso, 21 Bruschi, 25 Sussi, 28 Raja, 29 Tassi, 31 Volpicelli. Allenatore: Daniele Di Donato.

TURRIS (4-3-3): 1 Cefariello; 99 Esempio, 16 Di Nunzio (40' st Prevete), 5 Varchetta, 18 Riccio (19' st Fabiano); 90 Forte, 8 Aliperta (35' st Del Prete), 4 Franco; 19 Alma, 9 Longo, 10 Sowe. A disposizione: 12 Piazza, 22 Siani, 2 Esposito, 13 Tarallo, 14 Liguoro, 17 Falivene, 20 De Simone, 21 Lombardo.

Allenatore: Franco Fabiano.

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2 (Mattia Bartolomucci di Ciampino - Emanuele De Angelis di Roma 2). Quarto uomo: Claudio Petrella di Viterbo.

RETE: 11' st Belloni

NOTE: 30' st espulso Sereni, ammoniti Sereni, Belloni, Di Nunzio, Pissardo

L'Arezzo centra il passaggio al secondo turno di Coppa Italia. Batte la Turris con una rete di Belloni nella ripresa e domenica 11 agosto sarà a Crotone. Prima uscita ufficiale degli amaranto. L'allenatore Di Donato presenta il suo primo Arezzo con il 4-3-3. Stesso schema anche per la Turris squadra di serie D accompagnata da un centinaio di tifosi. Primo tempo che finisce 0-0. Squadre imballate, solo un tiro in porta firmato da capitan Cutolo. Buona la cornice di pubblico. Al 3' del secondo tempo, punizione di Cutolo che sorvola la traversa. L'Arezzo passa in vantaggio all'11' con un tiro di Belloni che dentro l'area, di sinistro, a portiere battuto, mette in rete. Alla mezzora l'Arezzo resta in dieci per l'espulsione di Sereni. Dopo quattro minuti di recupero, l'Arezzo passa il turno. Domenica 11 agosto secondo turno a Crotone.