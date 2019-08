Arezzo, amichevole di lusso: arriva la AS Roma il 17 agosto

La Società Sportiva Arezzo ha annunciato a tutti gli sportivi amaranto che il precampionato del Cavallino Rampante terminerà con un match di altissimo livello.

Sabato 17 agosto alle ore 19:30, presso lo Stadio “Città di Arezzo”, arriverà la AS Roma, al suo ultimo match amichevole prima del debutto in Serie A previsto per il weekend successivo.

Una grande partita contro una grandissima squadra del calcio italiano, un’occasione per tutti i tifosi amaranto di venire allo Stadio e colorarlo con sciarpe e magliette, in una notte di festa e di Sport.

"Nei prossimi giorni verranno comunicati prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti, ma sin da ora - scrive la società sul sito web - non prendete impegni, Cuori Amaranto: vi aspettiamo!".