Arezzo-Roma, è uno spettacolo di tifo e sport: 3-1 per i giallorossi al Comunale

SS Arezzo-As Roma 1-3

SS AREZZO: Pissardo, Sereni, Baldan, Borghin, Luciani (c), Belloni, Buglio, Volpicelli, Rolando, Mesina, Cheddira.

A disposizione: Casini, Mosti, Basit, Foglia, Maestrelli, Fracassini, Sbarzella, Caso, Bruschi, Sussi, Raja, Daga. Allenatore: Di Donato Daniele

AS ROMA: Lopez, Florenzi (c), Juan Jesus, Fazio, Kolarov, Diawara, Cristante, Under, Zaniolo, Perotti, Dzeko.

A disposizione: Cerantola Fuzato, Mirante, Mancini, Pellegrini, Schick, Santon, Kluivert, Spinazzola, Antonucci, Defrel. Allenatore Fonseca Paulo

Arbitro: Sign. Francesco Meraviglia Pistoia), assistenti Davide Meocci (Siena) e Dario Garzelli (Livorno)

Reti: 47’ Perotti (r), 51’ Belloni (r), 61’ Dzeko, 89' Kluivert

Note: ammoniti Cheddira, Kolarov

Spettacolo di tifo e di sport al "Città di Arezzo": è finita 1-3 per i giallorossi l'amichevole tra la SS Arezzo e la AS Roma di Paulo Fonseca. Una gara disputata davanti a 4385 tifosi in una cornice di pubblico da brividi.

Si consuma tutto nella ripresa. Inizia Perotti su rigore. L'Arezzo pareggia dopo tre minuti con Belloni.

Al 56’ si sveglia Dzeko chiamando al miracolo Pissardo e trovando poi un grande diagonale vincente che vale l’1-2 quando il cronometro segna 61’.

Infine, all’89’ Kluivert fissa il punteggio sul 3-1 appoggiando in rete l’assist di Pellegrini.

SERVIZIO COMPLETO CON INTERVISTA AL MISTER SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA DOMENICA 18 AGOSTO...