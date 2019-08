Il Giotto apre la stagione con i corsi gratuiti

Una settimana di corsi gratuiti apre la nuova stagione del Tennis Giotto. Il circolo aretino ha rinnovato il proprio impegno nell’insegnamento e nella promozione del tennis a partire dai più piccoli e, in quest’ottica, apre le proprie porte alle famiglie con bambini a partire dai quattro anni per permettere di provare l’attività sportiva. L’appuntamento è fissato da lunedì 9 a venerdì 13 settembre quando, tra le 14.30 e le 18.30, i tredici maestri federali del Tennis Giotto saranno a disposizione di tutti gli aspiranti tennisti per accompagnarli nei primi passi della disciplina e nei primi colpi con una racchetta. Nel corso della settimana di prova sarà possibile mettersi alla prova nei fondamenti del tennis, confrontarsi con i tecnici e scoprire l’impianto di via Divisione Garibaldi, potendo poi decidere con consapevolezza se iscriversi ai veri e propri corsi al via da lunedì 16 settembre. La scuola tennis rappresenta uno dei fiori all’occhiello del circolo e, anno dopo anno, registra un costante aumento del numero dei bambini che scelgono di praticare questo sport, con un bacino che si rinnova anche nel corso della stagione in virtù dell’attività promozionale svolta all’interno delle scuole materne ed elementari di Arezzo nelle ore di educazione motoria. La crescita del settore giovanile è certificata dagli stessi numeri del Tennis Giotto che fa oggi affidamento su un totale di 272 atleti dai più piccoli del baby-tennis ai professionisti del full-time e, di questi, oltre il 50% ha meno di dieci anni. A questi bambini è proposta un’attività motoria di base dove il tennis viene vissuto senza agonismo e in una dimensione ludica, con giochi ed esercizi propedeutici alla successiva pratica sportiva. A testimoniare la bontà di quest’attività di avviamento sono i risultati ottenuti dal circolo nell’ultimo quadriennio, con le vittorie tra il 2016 e il 2019 di sette titoli italiani e quattordici titoli toscani che sono valse l’assegnazione del “Trofeo Toscana Giovanile” assegnato dal Comitato Regionale quale miglior circolo per le annate 2016 e 2017 per i risultati ottenuti da bambini e ragazzi del vivaio. Per ulteriori informazioni sui corsi gratuiti è possibile contattare lo 0575/35.75.42 o scrivere a info@ctgiotto.it. «Stagione dopo stagione - commenta il direttore generale Jacopo Bramanti, - ripartiamo dai più piccoli del baby-tennis per appassionarli e per gettare le basi per la futura pratica sportiva. La settimana gratuita è un appuntamento importante che rivolgiamo ai bambini nati a partire dal 2015 a cui sarà fornita l’occasione di conoscere un ambiente ritagliato su misura per loro, dove far affidamento sull’esperienza dei nostri maestri federali e dove poter giocare con tanti coetanei».