Grande successo della prima edizione della Run Pes

In uno scenario bellissimo si è disputata la 1^ edizione della RunPes a ricordo di Matteo Pes tragicamente scomparso un anno fa. Da Piazza Grande molto movimentata già dalle ore 19,00 si è dato il via prima alle categorie giovanili (tutte disputate all'interno della Piazza) poi alle ore 20,45 dopo aver commemorato il ricordo di Matteo con un minuto di silenzio, gli oltre 350 atleti tra competitivi e non hanno dato vita ad un grandissimo spettacolo di partecipazione nei vicoli stretti del centro storico della città. Al passaggio del primo dei 3 giri previsti transitavano al comando Graziani,tallonato da Mezzetti,Annetti e Nucera , più staccati gli altri. Nel settore femminile la giovanissima Caterina Betti allunga di qualche metro su Genziana Cenni e Patrizia Lacrimini più staccate Sanarelli,Roghi,Peruzzi e Sadocchi. Il percorso molto vario ed in alcuni tratti molto impegnativo provoca ulteriore selezione , infatti al 2° passaggio Graziani cede il passo a Mezzetti,tallonato da Annetti e Nucera più staccati Cassi,Leminci,Pastorini,Guidelli e Vannuccini. La vittoria se la gioca Mezzetti,Annetti e Nucera , ma la tenacia e la grinta di Mezzetti riesce a contenere il ritorno di Annetti che però deve accontentarsi del 2° posto staccato di 5" e di 34" Nucera che andrà nel podio nel gradino più basso. Anche in campo femminile Caterina Betti mantiene la testa della corsa , andando a vincere su Genziana Cenni che nel finale cede qualche metro e al 3° posto Nicoletta Sanarelli. Nella categoria Master, Fabio Guidelli la spunta su Stefano Bettarelli e Mirko Refi , nei Veterani Luca Tognalini riesce a spuntarla nel finale su Salvatore Basile e Valentino Rosai, vittoria facile del perugino Maurizio Vagnoli su Vincenzo Alfieri e Mauro Covarelli mentre nella categoria oro Mario Lombardi batte il compagno di squadra Moreno Sinatti e Marcello Caneschi. Nella categoria Master femminile vittoria di Magdalena Peruzzi su Giulia Adocchi e la ex compagna di Matteo, Camilla Fontani, nelle veterane vittoria di Monica Vanni su Cinzia Felici e Lucia Alberti mentre nelle over vince Patrizia Lacrimini su Tiziana Sportelli e Roberta Pappada'. Ancora una vittoria per società da parte della U.P.Policiano.