Arezzo e Ubi Banca insieme per vincere

Ubi Banca nuovo sponsor dell'Arezzo. La presentazione nella storica sede di Corso Italia preceduta dall'annuncio ufficiale della società_ "L'Arezzo è felice di annunciare un nuovo accordo con UBI Banca che sarà main sponsor per la stagione 2019-2020. UBI Banca ha sposato il progetto della Prima Squadra amaranto e nello specifico sarà presente con il proprio marchio nelle maglie da gara ufficiali per la stagione in corso, offrendo inoltre sostegno al settore giovanile. La S.S. Arezzo accoglie con estremo piacere questo nuovo accordo commerciale e augura una stagione ricca di successo alla squadra allenata da Mister Di Donato, che affronterà i propri avversari con un alleato in più: UBI Banca. Il Presidente La Cava è orgoglioso che un gruppo così importante abbia dato fiducia alla causa amaranto: “Sono molto soddisfatto – esordisce il Presidente La Cava – questo accordo è fonte di forza e prestigio per la S.S. Arezzo. Avere UBI Banca come principale sponsor sulla maglia è motivo di orgoglio per tutta la società. Mi auguro che questa prestigiosa collaborazione sia da volano per altri importanti sponsor che vorranno affiancarci in questa stagione”. “È con grande piacere che UBI Banca comunica la sponsorizzazione della prima squadra dell’Arezzo Calcio e il sostegno per il secondo anno consecutivo al settore giovanile. Per il campionato 2019-2020 il marchio UBI Banca sarà visibile sulle maglie amaranto” – ha dichiarato Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria di UBI Banca. – “Fare Banca Per Bene richiede attenzione e sostegno alle diverse esigenze della comunità aretina, anche alla sua passione calcistica. Confidiamo che la nostra sponsorizzazione possa generare fiducia, visibilità e attrattività in grado di aiutare la Società Sportiva Arezzo a traguardare i successi che merita”. Ampi spazi di visibilità sono stati riservati a UBI Banca dentro lo stadio di Arezzo durante le partite della prima squadra, oltre a quelli di promozione riservati nelle strutture delle giovanili.