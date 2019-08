L'Arezzo cade a Grosseto. Rinviata la partita con la Juve

Dopo l'esordio vittorioso contro il Lecco, l'Arezzo cade a Grosseto contro la Pianese. Doccia fredda per gli amaranto che non riescono a replicare al gol di Udoh King per la delusione degli oltre 400 tifosi al seguito. Rinviata invece la partita contro la Juventus Under 23 che si doveva giocare domenica 8 settembre. E' stata la società bianconera a chiedere lo slittamento per gli impegni dei giocatori nelle nazionali.